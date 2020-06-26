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26.06.2020 - 01:07 | | DHA

Aileleler birbirine girdi! 1 ölü var...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bozpınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Mehmet Kızıl'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Kızıl doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Aileleler birbirine girdi 1 ölü var...



Jandarma ekipleri olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. 

Adıyaman'da silahlı kavgaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
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