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23.12.2020 - 00:13 | | AA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Uygur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı. 

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
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