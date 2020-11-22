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22.11.2020 - 20:50 | | AA

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten koronavirüse yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten koronavirüse yakalandı

Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.

"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten koronavirüse yakalandı

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