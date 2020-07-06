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06.07.2020 - 17:05 | | DHA

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'da coronavirüs tespit edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adana’da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'da coronavirüs tespit edildi!

AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'nda bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından İlçe Başkanı Ahmet Akan da bazı belirtiler üzerine test yaptırdı. Akan, testi pozitif çıkınca Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akanda coronavirüs tespit edildi

Öte yandan yakın zamanda İl Başkanlığı'nda düzenlenen yönetim toplantısına katılan yöneticilere de Covid-19 testi yapıldı, sonuçların ise negatif çıktığı belirtildi.

Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.
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