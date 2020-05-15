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15.05.2020 - 23:10 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

Çelik yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adanalıların böyle eşkıyalıklara izin vermeyeceğini vurgulayan Çelik, "Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Grupları'na sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar." ifadesini kullandı.

Çelik, Adanalıları, vatandaşlara canla başla hizmet götüren, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan ve yaşlıların her an yanında olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkmaya davet etti.

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