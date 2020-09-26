26.09.2020 - 02:54 | | AA
AK Parti'li Yılmaz corona virüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 25, 2020
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