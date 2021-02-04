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04.02.2021 - 14:17 | | DHA

Akçakale'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Akçakale'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1796 uyuşturucu hap ile eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Demir keserken yüzü parçalandıOlay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; demir keserken spiral makinesinin taşının patlaması sonucu Ahmet Bolat isimli vatandaşın yüzü parçalandı. Hastaneye kaldırılan Bolat'ın sağlık durumunu doktoru açıkladı.
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