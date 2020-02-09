Akciğer kanserinde radon etkisi

Akciğer kanseri, sigara tüketimi nedeniyle Türk erkeklerinde en sık görülen kanser türü. Bu iki soruna karşı Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve West Virginia Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Bölümü ortaklığı ile İstanbul’da toplantı düzenlendi. Toplantıya West Virginia Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Bölümü Trakeal Rekonstrüksiyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Toker ile West Virginia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ghulam Abbas da katıldı.

Toplantı öncesi Milliyet’e konuşan Toker, ABD’de ilk kez akciğer kanserinde düşüş olduğunu, ancak Türkiye’deki tablonun iç açıcı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de akciğer kanser tablosunun düşüşe geçmesi için önümüzde 20 yıl var. Sigara tüketim oranı ülkemizde çok yüksek. Asıl büyük risk faktörlerinden biri, radon gazı. Radon gazı topraktan çıkıyor. ABD’de sürekli radon gazı ölçümlerine yönelik çalışmalar yapılıyor ama Türkiye’deki durumu bilmiyoruz. Radon gazı çıkışlarının olduğu bir alanda ikamet ediyorsanız, sigara içmiş gibi akciğer kanseri olma ihtimaliniz vardır. Asbest tehlikesi konusunda bilinçleniyoruz ancak radon gazı konusunda yeterli ölçüm ve bilinç düzeyine sahip değiliz.”