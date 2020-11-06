Akdeniz Üniversitesi’nde çürük bina soruşturması

Durum derhal dönemin A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a iletildi. Ancak Ünal bir tedbir almadı. Akademik, idari kadro ile öğrenciler 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında aynı binaya mecbur bırakıldı. 450 kişi olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan binaya her gün can korkusuyla girip çıktı.



Suç duyurusu

A.Ü. Devlet Konservatuvarı Yüksek Okul Sekreteri olarak görev yapan Hüsnü Gülez, başta Rektör Ünal olmak üzere ilgili yöneticiler hakkında, “görevi kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulundu. Gülez, “Deprem performans raporunu örtbas etmeye çalıştılar. Can güvenliğimiz yok. Rektör Ünal ve ilgililer uyarılarımızı duymamazlıktan gelmiştir” dedi. Bu başvuru sonrasında rektörlüğün kendisini sürgüne gönderebileceği değerlendirmesini yapan Gülez, “Olsun, kullanılması sakıncalı mevcut binanın aniden yıkılması sonrasında yok olacak bir canın yanında, Ünal ve ekibinin bana yaşatacaklarının hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı. Savcılık başvuruyu derhal işleme aldı. Ancak YÖK Kanunu çerçevesinde şikeyete konu olayın ancak A.Ü. Rektörlüğü’nün soruşturma görevi içinde kaldığını belirterek “görevsizlik” kararı verdi.



YÖK’e başvuru



Bu süreçte A.Ü. Rektörü değişti ve Ünal’ın yerine Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Özkan, inceleme başlatırken, durumu Eylül 2020’de YÖK’e bildirdi. Her türlü bilgi ve belgeyi YÖK’e gönderen Özkan, “Söz konusu fiile ilişkin olarak şikayet edilenler arasında eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da olması nedeniyle, gerekli işlemlerin YÖK tarafından tesis edilmesi” yönünde bir talepte bulundu.



Akdeniz Üniversitesi’nde gözler şimdi YÖK’ün hem sorumlular hem de bina hakkında alacağı kararda.