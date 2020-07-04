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04.07.2020 - 09:58 | | DHA

Akılalmaz görüntüler! Kadın yolcuyu aralarını alıp cüzdanını çaldılar

İstanbul'da elinde çantalar bulunan kadın yolcunun 3 kadın tarafından sıkıştırılarak cüzdanının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akılalmaz görüntüler! Kadın yolcuyu aralarını alıp cüzdanını çaldılar

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. H.A isimli kadın, Beylikdüzü durağında Unkapanı'na gitmek üzere 145T numaralı Beylikdüzü-Taksim otobüsüne yöneldi.

O sırada durakta bekleyen 3 kadın, H.A ile birlikte otobüse girdi. Kadınlardan biri, H.A'dan önce içeri girerken diğer ikisi ise arkasından giriş yaptı.

3 kişi otobüsün girişinde bilet basma işlemi sırasında H.A'yı aralarına aldı. Arkasından gelen kadınlardan biri elindeki poşetle perdeleme yaparak H.A.'nın sırt çantasında bulunan cüzdanı çaldı.

Cüzdanın çalınmasının ardından 3 kadın, İstanbul Kart'larının 'yetersiz bakiye' uyarısı üzerine otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.

H.A.'nın cüzdanın çalındığını fark edip kamera kayıtlarının incelenmesinin arından hırsızlık olayı ortaya çıkmış oldu. H.A. çalınan cüzdanda; bin lira nakit para, içerisinde bin 500 lira bulunan hesap kartı ve 300 liralık yemek kartı olduğunu beyan etti.

Diyarbakır'da vaka sayıları artıyor!Diyarbakır'da yanlış maske kullanımı ve sosyal mesafenin göz ardı edilmesi sonucu artmaya başlayan koronavirüs vakaları nedeniyle pandemi hastaneleri doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kentte özellikle son 4 gün içerisinde kişisel dikkatsizlik nedeniyle vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Bu artış oranı yüzde 15 civarındadır. Bu artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.
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