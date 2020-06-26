MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akılalmaz görüntüler! Levye, satır, sopa...
ABONE OL
26.06.2020 - 17:21 | | DHA

Akılalmaz görüntüler! Levye, satır, sopa...

Bursa'da, iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) meydana geldi. Trafikte, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede levye ve satırların kullandığı kavgaya dönüşünce taraflardan biri, karşı tarafın kamyonetinin camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise, bölgeden otomobiliyle geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, taraflardan birinin elinde levye ve sopa görülürken diğer bir kişinin elinde de satır görüntülendi. Tarafların birbirine levye ve satırla saldırma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Bursa'da iki grup arasında kavga: satırlar ve levyeler konuştu!Bursa'da gerçekleşen olayda, bir vatandaş iki grup arasındaki levyeli ve satırlı kavgayı görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu olacak mı? Hangi saatlerde sokağa çıkılmayacak?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu olacak mı? Hangi saatlerde sokağa çıkılmayacak?

Sıradaki Haber