Akılalmaz kaza! Ters döndü asılı kaldı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Filyos belde merkezinde meydana geldi. Tezcan D.'nin kullandığı 67 NZ 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Devrilip ters dönen ve bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü Tezcan D. ve eşi Fatma D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.