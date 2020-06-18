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18.06.2020 - 16:21 | | DHA

Akılalmaz ölüm! Genç kız çardakta anne babasıyla oturuyordu...

Kütahya'da, evinin yanındaki çardakta anne ve babası ile oturan Seda Öztürk yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Akılalmaz ölüm! Genç kız çardakta anne babasıyla oturuyordu...

Olay, bugün, Kütahya kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Kızılcaören köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde, ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.

Akılalmaz ölüm Genç kız çardakta anne babasıyla oturuyordu...

Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
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