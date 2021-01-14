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14.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi’ açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde, hasta ile sağlık çalışanının temas etmediği, otomatik temizlenen, “Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi” hizmete girdi.

‘Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi’ açıldı

Hastane bahçesine kurulan Ünite, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın da katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Ünüvar, “Temassız bir şekilde, hem vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlamak hem de sağlık çalışanlarını korumak için akıllı Kovid-19 test ünitesini açmaktan mutluyuz” dedi. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral da soğuk havalarda hastaların Kovid-19 testini konforlu şekilde yaptırmalarını sağlamak için akıllı kabin sistemi oluşturduklarını aktardı. Aral, şunları kaydetti: “Kapılar temassız açılıyor ve tek yönlü kullanılıyor. Sıra numarasını alan hasta geliyor, burada oturuyor. Hastaların beklediği yer ile test yaptırdığı alan kapılarla ayrılmış durumda. İsmi anons edilen hasta içeri girip, örnek verdikten sonra girdiği kapıdan değil, test verdiği bölümdeki kapıdan çıkıyor. Bir de tavanda yüzde 100 basınçlı temiz hava üfleyen sistemimiz var. Her hasta sonrası ortam dezenfeksiyonu, el değmeden, buton kontrollü, otomatik ULV soğuk sistemle (ultra low volume) ve su bazlı dezenfekte ile yapılıyor.” 

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