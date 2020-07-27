27.07.2020 - 13:35 | | DHA
Akın Öztürk'ün emir subayı Mehmet Serdar Özdemirci hakkında karar
Son dakika gelen habere göre; 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci hakkında karar çıktı. Özdemirci hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyorKonya’nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.