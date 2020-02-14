Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İnsani Yardım Tugayında binbaşı olarak görev yapan sanık Fatih Koçak, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Koçak, mahkeme huzurunda hem iddianamede hem de mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, bu iddiaların mesnetsiz olduğunu öne sürdü.

Olay günü Suriye'de operasyon olacağı ve keşif yapılacağı gerekçesiyle tugay komutanının emriyle Akıncı Üssü'ne gittiğini savunan Koçak, darbe girişiminden habersiz olduğunu iddia etti.

Sanık Koçak, 15 Temmuz gecesi kargaşanın içinde ne olduğunu anlamaya çalıştığını, Sincan Yenikent nizamiyesinde beklediğini anlattı.

Hakkındaki tanık beyanlarını okuyan Koçak, aleyhe hususları kabul etmediğini, bu beyanlarda "Nizamiyede bulunanlar suçludur." görüşüyle hareket edildiğini söyledi.

Koçak, ankesörlü telefonla arandığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, ilgili HTS kayıtlarının da sahte olduğunu savundu.

Ayrıca ankesörlü telefon ve HTS kayıtlarının üzerine atılı suçları işlediğine dair tek başına delil gösterilemeyeceğini öne süren Koçak, raporların dosyadan çıkarılmasını talep etti.

Koçak, "Örgüt üyesi değilim, örgütün sözde imamları tarafından hiçbir zaman aranmadım." dedi.

Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından duruşma 17 Şubat Pazartesi gününe bırakıldı.