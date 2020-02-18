Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın korumalığını yapan sanık eski astsubay Fatih Kahraman, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, 15 Temmuz'da Abidin Ünal'ın korunması doğrultusunda verilen emirleri yerine getirdiğini iddia etti.

Kahraman, o gece ekip olarak Abidin Ünal'ın emriyle Moda Deniz Kulübü'ndeki düğüne gittiklerini ancak Ünal'ın bu emri neden verdiğini bilmediklerini söyledi.

Düğün salonunda aralarında sert bir diyalog yaşanmadığını aktaran Kahraman, Ünal'a silah doğrultulduğu yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kahraman, orada bulunan hiçbir koruma ve MAK personelinin Ünal'a

saygısızlık etmediğini belirterek, anlattığı detayların kamera kayıtlarına yansıdığını iddia etti.

Abidin Ünal'ın Akıncı Üssü'ne zorla götürüldüğü yönündeki iddianın da doğru olmadığını öne süren Kahraman, bununla ilgili herhangi bir tanık ifadesi bulunmadığını aktardı.

Sanık Kahraman, Üsse geldiklerinde Ünal'ın kilitli bir odada tutulduğunu söylediğini ancak 141'inci Filo kameralarında Ünal'ın odaya rahatlıkla girip çıktığının ve odasının kilitli olmadığının görüldüğünü ileri sürdü.

Mütalaada somut delillerin bulunmadığını savunan Kahraman, sanıkların aleyhine olan ifadelere yer verildiğini, lehine olan ifadelerin ise mütalaada yer almadığını söyledi.

Kahraman, iddianamede ve mütalaada yer alan FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasını da kabul etmedi ve örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını kaydetti.

Kahraman, suçsuz olduğunu savunarak, "Bir asker olarak 15 Temmuz günü bana verilerin emirleri yerine getirdim. Ülkem adına, ailem adına, kendi adıma yanlış bir şey yapmadım." dedi.

Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.