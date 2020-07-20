Akkuyu Nükleer AŞ vinç kazası iddiasını yalanladı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin internet sitesinde "Akkuyu'da kule vinç kazası" başlığıyla haber yer aldığı belirtilerek "Haber, hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı da vurgulandı.