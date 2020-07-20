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20.07.2020 - 17:45 |

Akkuyu Nükleer AŞ vinç kazası iddiasını yalanladı

Akkuyu Nükleer AŞ, inşaat sahasında vincin devrildiğine yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ vinç kazası iddiasını yalanladı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin internet  sitesinde "Akkuyu'da kule vinç kazası" başlığıyla haber yer aldığı belirtilerek  "Haber, hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm  iddialar asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı da vurgulandı.

 

 

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