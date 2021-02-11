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11.02.2021 - 16:05 | | DHA

AKOM'dan son dakika kar açıklaması! Bu güne işaret edildi

Gelen bir son dakika açıklamasına göre; Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, pazar günü kar yağışı için son dakika uyarısı yapıldı. Açıklamada, cuma günü yurda gelecek soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde pazar günü kar yağışına dönüşeceği belirtildi. İşte detaylar...

AKOM'dan son dakika kar açıklaması! Bu güne işaret edildi

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Cuma (yarın) erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 dereceler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. Soğuk havanın, cuma ve cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3 derece civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı.

AKOMdan son dakika kar açıklaması Bu güne işaret edildi

AKOM verilerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

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7 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

AKOMdan son dakika kar açıklaması Bu güne işaret edildi

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

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