Akrabaların taşlı sopalı kavgası! Yaralılar var

Kavga, sabah saatlerinde Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Nohut Mahallesi'nde yaşandı. Aynı mahallede yaşayan Ateş soyadını taşıyan akraba 2 aile üyeleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hava, Hazal, Şeyhmuş ve Mustafa Ateş ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar tedaviye alınırken jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için mahalle ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.