MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akşam saatlerinde başladı! Başkenti sardı
ABONE OL
23.06.2020 - 01:04 | | DHA / İHA

Akşam saatlerinde başladı! Başkenti sardı

Ankara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.

Başkent'te, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisine girmek istemeyen sürücülerin araçlarıyla kaldırımlardan ilerlediği görüldü. Ankara İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri, su baskını riskine karşı, köprü, alt geçit ve tünel yakınlarında hazır bekledi. 

Akşam saatlerinde başladı Başkenti sardı

Yağışın yanı sıra etkili olan gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlar da vatandaşları tedirgin etti. Çakan şimşeklerle gökyüzü aydınlandı. Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde bulunan alana yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Akşam saatlerinde başladı Başkenti sardı

Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyordu. Kentte kısa kesitler halinde yağan sağanak yağış gece geç saatlere kadar devam ederken, gecenin karanlığını aydınlatan ise şimşekler oldu. Geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Nur Camii ile birlikte objektiflere yansıyan şimşeklerin görüntüleri kentin bazı bölgelerinde ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Akşam saatlerinde başladı! Başkenti sardı

Akşam saatlerinde başladı! Başkenti sardı

Sıradaki Haber