Akşamüstü Nasıl Yazılır? Akşam Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Akşamüstü Kelimesinin Doğru Yazılışı

İki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan kelime öbeklerine bazıları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı ayrı yazılmaktadır. Akşamüstü kelimesi de ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda insanların ikiye ayrıldığı bir kelimedir.

Akşamüstü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Akşamüstü kelimesi TDK yazım kurallarında belirtilene göre bitişik yazılmaktadır. Doğru yazılımı “ akşamüstü” şeklindedir. Akşamüstü kelimesinin ayrı yazılımı ise yazım yanlışına girmektedir.

Akşamüstü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Bu akşamüstü yemeğe bize geleceklerdi. (DOĞRU)

Yarın akşam üstü köşedeki pastanede buluşacağız. (YANLIŞ)

Bu kızgınlıkla yarın akşam üstü olabilecekleri bir düşün. (YANLIŞ)

Akşamüstü dersimi yapmayı unutup uyuya kaldım. (DOĞRU)

Akşamüstü Nedir?

Akşamüstü akşam vakti olmadan hemen önceki zaman dilimine denir.