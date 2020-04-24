MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akşamüstü Nasıl Yazılır? Akşam Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Akşamüstü Kelimesinin Doğru Yazılışı
ABONE OL
24.04.2020 - 17:06 |

Akşamüstü Nasıl Yazılır? Akşam Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Akşamüstü Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun hazırlamış olduğu Türkçe sözlük ve yazım kuralları sözlüğü ile birçok yazım kuralı araştırılı öğrenilmektedir. Özellikle iki kelimeden oluşan kelime öbeklerinin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda birçok kişinin kafası karışmaktadır. Bu kelime öbeklerinden biri akşamüstüdür. Akşamüstü bitişik mi ayrı mı yazılır? Akşamüstü yazılışı ile ilgili detaylı bilgileri derledik.

Akşamüstü Nasıl Yazılır? Akşam Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Akşamüstü Kelimesinin Doğru Yazılışı

 İki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan kelime öbeklerine bazıları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı ayrı yazılmaktadır. Akşamüstü kelimesi de ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda insanların ikiye ayrıldığı bir kelimedir.

Akşamüstü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Akşamüstü kelimesi TDK yazım kurallarında belirtilene göre bitişik yazılmaktadır. Doğru yazılımı “ akşamüstü” şeklindedir. Akşamüstü kelimesinin ayrı yazılımı ise yazım yanlışına girmektedir.

Akşamüstü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Bu akşamüstü yemeğe bize geleceklerdi. (DOĞRU)

 Yarın akşam üstü köşedeki pastanede buluşacağız. (YANLIŞ)

 Bu kızgınlıkla yarın akşam üstü olabilecekleri bir düşün. (YANLIŞ)

 Akşamüstü dersimi yapmayı unutup uyuya kaldım. (DOĞRU)

Akşamüstü Nedir?

Akşamüstü akşam vakti olmadan hemen önceki zaman dilimine denir.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (24 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melike İsminin Anlamı Nedir? Melike Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Melike İsminin Anlamı Nedir? Melike Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Konya İl Posta Kodu Nedir? Konya İlçelerinin Posta Kodları

Konya İl Posta Kodu Nedir? Konya İlçelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber