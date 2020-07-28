MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aksaray’da bıçaklanan genç bir gün sonra şüpheliyi hastanelik etti!
ABONE OL
28.07.2020 - 11:42 | | İHA

Aksaray’da bıçaklanan genç bir gün sonra şüpheliyi hastanelik etti!

Aksaray’da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak hafif yaralanan genç, 1 gün sonra taburcu olduğu hastaneden çıkarak kendisini bıçaklayan genci hastanelik etti.

Aksaray’da bıçaklanan genç bir gün sonra şüpheliyi hastanelik etti!

Olay, Fatih Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Parkı içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce Selçuk Parkında Ömer A. (21) ile tartışan Resul D. (20), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerinde taşıdığı bıçakla Ömer A.’yı karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı.

Hafif yaralanan Ömer A. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün sonra hastaneden taburcu olan Ömer A. olayın yaşandığı Selçuk Parkı'na giderek burada Resul D.’yi buldu. Ömer A. ve yanına aldığı arkadaşı Mehmet Ali K. (20), Resul D.’yi darp edip kafasına sopayla vurarak yaraladı.

Bölgede devriye gezen polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda yaralı Resul D. kanlar içinde kalırken, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Resul D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Ömer A. ve Mehmet Ali K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Milliyet Tv Canlı YayınMilliyet Tv Canlı Yayın
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den son dakika duyurusu... İl içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

MEB'den son dakika duyurusu... İl içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist gözaltına alındı

Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist gözaltına alındı

Sıradaki Haber