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19.05.2020 - 15:58 | | AA

Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika haberine göre; Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi öldü

Malik Mevkisi'ndeki patates tarlasını süren Halil Erkan (51), traktöre takılı iş makinesini temizlemek için traktörü rampaya durdurdu.

Traktörün altına inen ve iş makinesini temizleyen Erkan, bu sırada freni boşalan traktörün altında kaldı.

Durumu gören komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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