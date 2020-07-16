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16.07.2020 - 16:32 | | DHA

Aksaray'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi

Aksaray'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Gökkaya köyünde yaptıkları arazi çalışması sırasında, nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüntüledi.

Aksaray'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması, geliştirilmesi ve türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için Ortaköy İlçesi Gökkaya köyü kırsalında arazi çalışması yaptı. Yapılan çalışmada nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüldü.

Alaca sansar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği'nin (IUCN) de yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alıyor.

 

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