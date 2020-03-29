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29.03.2020 - 12:44 | | DHA

Aksaray'da polisten 'evinize dönün' anonsu

Aksaray'da, corona virüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evinize dönün' çağrısı yaptı.

Aksaray'da polisten 'evinize dönün' anonsu

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen corona virüs salgınına karşı önlemler sürerken, vatandaşların evde kalmaları yönündeki uyarılar da devam ediyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında anons yapmaya devam ederek, vatandaşları evlerine dönmelerini söyleyerek uyardı.

Polisler, ekip araçlarından "Değerli hemşerilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evinize dönün" anonsları yaptı. Anonsların ardından bazı kişilerin evlerine döndüğü görüldü.

Aksarayda polisten evinize dönün anonsu

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