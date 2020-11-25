Aksaray'da tartıştığı müzisyeni öldürdü

Olay, dün saat 20.30 sularında Kümbet köyünde meydana geldi. Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir Görmüş'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Görmüş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.