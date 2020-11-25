Aksaray'da tartıştığı müzisyeni öldürdü

Olay, dün saat 20.30 sularında Kümbet köyünde meydana geldi. Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir Görmüş'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Görmüş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.