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16.11.2020 - 15:39 | | AA

Akşehir'de gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ve bir gram esrar ele geçirildi.

Akşehir'de gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, G.M.D'nin (24) bir araçla İstanbul'a kaçak cep telefonu getirmeye gittiğinin tespit edilmesi üzerine takip ettikleri aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ile "cigara" tabir edilen 1 gram esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan 2 bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.M.D., K.A. (20) ve M.T. (32) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aliyev cephe hattını ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.
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