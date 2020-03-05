Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler BİM'de satışa çıkıyor! 6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

Perakende sektöründe hizmet veren market zincirleri arasında yer alan BİM'de her hafta aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile sürekli olarak BİM mağazalarında yer almayan indirimli ürünler satışa sunuluyor. BİM'de satışa sunulan aktüel ürünler listesinde bu haftanın en dikkat çeken ürünü olarak AirPods kulaklık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde de BİM tarafından satılan AirPods kulaklık bu hafta yeniden satışa sunuluyor. Sayılı şekilde BİM mağazalarında satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerin yanı sıra çocuklar için farklı ürün seçenekleri de bulunuyor.

BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!



































