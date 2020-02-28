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28.02.2020 - 10:43 | | DHA

Akü hırsız babadan şok sözler! Oğlumun arabası için aldım

Adana’da, iletişim firmasına ait baz istasyonundan 4 akü çalan 2 şüpheli, yakalandı. Daha önce soydukları firmada çalıştıklarını söyleyen şüphelilerden Zeynel Abidin G., "Aküleri, oğlumun akülü arabası için aldım" dedi.

Akü hırsız babadan şok sözler! Oğlumun arabası için aldım

Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan iletişim firmasına ait baz istasyonu dolabını açan şüpheliler, burada bulunan 4 aküyü çaldı. Sinyalin kesilmesi üzerine bölgeye giden görevliler, dolap içindeki akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların geldiği aracın plakasını tespit etti. Kimlikleri belirlenen Zeynel Abidin G. ve Şirin Semet Ö., yakalandı.

Eskiden aynı firmada çalıştığını söyleyen Zeynel Abidin G. sorgusunda, "Aküyü oğlumun akülü arabasına takmak için kullanacaktım. Saha dolabının anahtarı çalıştığım dönemden kalmıştı. Akülerin kablolarını kesip aldım. Eve getirdiğimde aküleri oğlumun arabasında denedim, fakat büyük geldi. Ben de evimin yanındaki boş arsaya bıraktım" dedi.  Şirin Semet Ö. ise verdikleri zararı ödemek istediklerini söyledi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

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