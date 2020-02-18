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18.02.2020 - 17:28 | | DHA

Alacak tartışmasında feci son!

İzmit’te Emre K. (34) alacak meselesi yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Emre K., tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alacak tartışmasında feci son!

Olay, öğle saatlerinde Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre K. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, alacaklarını istemek için Emre K.’nın iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında geldikleri otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeği Emre K.’nın sağ bacağına doğrultan bir kişi tüfeği ateşledi. Emre K., kanlar içerisinde yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Emre K.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

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