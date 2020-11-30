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30.11.2020 - 15:05 | | AA

Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Ahmet Yanılmaz'ın kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile eşi Özlem, çocukları Yusuf, Elif ve Feriha Yanılmaz yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Mayıs ayında 32'nci bloğun konulmasıyla tamamlanan köprünün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 300 metre yüksekliğe sahip dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni de geçmiş durumda. 'Kedi Yolu yapımının devam ettiği Çanakkale Köprüsü tabliyesinin üçüncü bloğu da Çanakkale'ye geldi.
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