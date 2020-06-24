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24.06.2020 - 15:48 | | DHA

Alanya'nın Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı, sıcak havayla birlikte bölge halkı ve yerleşik yabancıların akınına uğradı.

Alanya'nın Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl

Corona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan, Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, normalleşme sürecinde yerli- yabancı birçok kişinin akınına uğruyor.

Yerleşik yabancılar ile tatilciler ve yerli halk, güzel havanın keyfini denizde yüzerek ve plajda güneşlenerek çıkardı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı ve hijyen önlemlerinin alındığı plajın kalabalık olduğu gözlendi.

İlçede hava sıcaklığının 30 dereceye çıkması, nem oranının yüzde 65 ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olduğu belirtildi.

Alanya'da yaşayan solist Aslı Ak, çok güzel bir yerde yaşadığını ve Alanya'yı herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Hava çok güzel, deniz çok güzel, insanlar çok güzel. Tabi bir de bu corona virüs olmasa. Turistin olmayışına üzülüyorum. Ülkem benim zaten. Daha iyi keyfini sürüyorum" dedi.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
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