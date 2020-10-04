Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet ekipleri olmak üzere toplam 72 polis katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı. Alaşehir'in giriş ve çıkışları, mahalleleri ve meskun mahallerde yapılan asayiş uygulaması saat 14.00'te başladı, gece yarısı sona erdi. Polis ekipleri, ilçede şüpheli gördükleri kişilere kimlik kontrolü ile üst arama, ehliyet ve araç sorgulama yaptı. Dedektör köpek K,raz'ın kullanıldığı aramalarda şüpheli H.T'nin (42) üzerinde 9 mm tabanca ile 0.7 gr bonzai, E.C.S'nin (26) üzerinde 0.2 gr bonzai ile 0.2 gr metamfetamin, M.Ö.'nün (34) üzerinde 800 mg 2 adet hap, Z.Ö'nün (37) üzerinde 0.2 gr metamfetamin, A.A'nın (38) üzerinde 1.2 gr bonzai ve R.K'nın (23) üzerinde 2.19 gr esrar bulundu.

Denetimler sonucu 6 şüpheliyi gözaltına alan polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.