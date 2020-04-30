Albayrak’ı dolandıranlar yakalandı

Eşi Şükran Albayrak’la birlikte yaptırdığı Kovit-19 testi pozitif çıkan ve üç haftalık bir tedavinin ardından taburcu olarak sağlığına kavuşan Abdurrahim Albayrak (65), CNN Türk’te Hakan Çelik’in canlı yayın konuğu olmuş, koronavirüsle mücadele ettiği dönemde dolandırıldığını açıklamıştı.

Albayrak, dolandırıldığını şöyle anlatmıştı: “Bahçelievler Belediye Başkanı benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Birileri bağladı. Bahçelievler Belediye Başkanı sizinle görüşecek. Dedi ki, ‘Başkanım sen çok hayırlısın, Cumhurbaşkanımızın çağrısına da katıldınız. Yurtta garibanlar var onlara erzak vereceğiz. Paramız da eksik kaldı. Şu kadar parayı da size yazıyoruz’. Ben de muhasebecime belirtilen hesaba paranın yatırılması için talimat verdim. Dolandırılmışız.” Albayrak’ı, Hakan Bahadır olarak arayan Fatih Y.’yi Bağcılar’da yakalayan ekipler, parayı Gebze’den ATM’den çeken Abdulvahap B.’yi ise Kocaeli’nde gözaltına aldı. Abdulvahap B. çıkarıldığı mehkemece tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise mahkemece ev hapsi kararı verildi.