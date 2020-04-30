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30.04.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Albayrak’ı dolandıranlar yakalandı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı, Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran iki şüpheli, Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Albayrak’ı dolandıranlar yakalandı
FERİT ZENGİN İstanbul

Eşi Şükran Albayrak’la birlikte yaptırdığı Kovit-19 testi pozitif çıkan ve üç haftalık bir tedavinin ardından taburcu olarak sağlığına kavuşan Abdurrahim Albayrak (65), CNN Türk’te Hakan Çelik’in canlı yayın konuğu olmuş, koronavirüsle mücadele ettiği dönemde dolandırıldığını açıklamıştı.

Albayrak, dolandırıldığını şöyle anlatmıştı: “Bahçelievler Belediye Başkanı benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Birileri bağladı. Bahçelievler Belediye Başkanı sizinle görüşecek. Dedi ki, ‘Başkanım sen çok hayırlısın, Cumhurbaşkanımızın çağrısına da katıldınız. Yurtta garibanlar var onlara erzak vereceğiz. Paramız da eksik kaldı. Şu kadar parayı da size yazıyoruz’. Ben de muhasebecime belirtilen hesaba paranın yatırılması için talimat verdim. Dolandırılmışız.” Albayrak’ı, Hakan Bahadır olarak arayan Fatih Y.’yi Bağcılar’da yakalayan ekipler, parayı Gebze’den ATM’den çeken Abdulvahap B.’yi ise Kocaeli’nde gözaltına aldı. Abdulvahap B. çıkarıldığı mehkemece tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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