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23.04.2020 - 18:47 |

Alegori Nedir? Alegorik Anlatım Ve Anlam Ne Demektir?

Alegori kelimesi, son zamanlarda merak edilen kelimelerden biri olarak ön plandadır. Söylenişi ve yazılışı itibari ile matematiksel terimlerle benzerlik taşıyan bu kelimenin hangi alanlarda kullanılan bir kelime olduğu merak ediliyor. Bu merakınızı gidermenize yardımcı olmak amacı ile Alegori nedir? Alegorik anlatım ve anlam ne demektir? Şeklindeki soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Alegori Nedir? Alegorik Anlatım Ve Anlam Ne Demektir?

Alegori, sanıldığı üzere matematiksel bir terim midir? Yoksa farklı bir alana ait bir kelime midir? Bu soruların cevabını öğrenerek alegoriyi yakından tanıyabilirsiniz ve alegorik olarak belirtilen anlatımın özelliklerine vakıf olabilirsiniz.

Alegori Nedir?

Alegori; bir düşüncenin davranışın, hissin, kavramın veya nesnenin simgelerle, semboller ile ifade edilmesidir. Örnekler: resim, heykel ve benzeri güzel sanatlarda bereketi başak simgesi ile ifade etmek, adaleti terazi ile sembolize etmek, iskelet resmi ile ölümü çağrıştırmak.

Alegorik Anlatım ve Anlam Ne Demektir?

Alegori adı verilen sembollerle fikirlerin, eylemlerin, duyguların, kavram ya da nesnelerin anlatım yöntemine alegorik anlatım denilmektedir. Bu anlatımın ifade ettiği anlam ise alegorik anlam olarak çeşitli güzel sanatlar eserlerinde ortaya çıkmaktadır. Örnekler: Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi, Ahmet Haşim'in Merdiven adlı şiirleri, Dante'nin meşhur İlahi Komedya adlı eseri.

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