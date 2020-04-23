Alem Nedir? Tdk'ya Göre Alemci Ve Alemcilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Alem, kelimesi ilk harfinin şapka barındırıp barındırmadığına bağlı olarak değişik anlamlara çıkabilmektedir. Her ikisi de Arapçadan dilimize düşen bu sözcüklerden şapkalı yazılan eğlence, şapkasız yazılan ise evren manası taşımaktadır. Alem kelimesiyle birlikte ortaya çıkan diğer kelimeler ise alemci ve alemciliktir.

Alem Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Bir grupta yer alan canlıların tümü.

2. Durum, imkan, şart.

3. Başkaları.

4. Ortam veya çevre.

5. Eğlence.

6. Kendine has özellikler taşıyan şey.

7. Farklı davranışlar içinde bulunan kişi.

Alemci: Eğlenceye düşkün olan, eğlenmeyi seven ve bulduğu her fırsatta eğlenmeye çalışan kişi. Cami kubbesine ya da minaresine alem takan kimse. Alemcilik: Alemci olma durumu, eğlenceyi sevme durumu. Alemci tarafından yapılan iş.