Alem Nedir? Tdk'ya Göre Alemci Ve Alemcilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?
Türkçe, kelime ve anlam bakımından oldukça zengin bir dildir. Bu sebeple de aynı kelimenin çok farklı anlamları ortaya çıkabilmektedir. Dilimizde farklı manalarda kullanılabilen kelimelerden biri de alemdir. Alem sözcüğü TDK’ya göre çok farklı anlamlar barındırmaktadır. Peki, alem ne demek? Alemin kısaca kelime anlamı nedir? Sizler için bu kelimeyle alakalı tüm detayları derledik.
Alem, kelimesi ilk harfinin şapka barındırıp barındırmadığına bağlı olarak değişik anlamlara çıkabilmektedir. Her ikisi de Arapçadan dilimize düşen bu sözcüklerden şapkalı yazılan eğlence, şapkasız yazılan ise evren manası taşımaktadır. Alem kelimesiyle birlikte ortaya çıkan diğer kelimeler ise alemci ve alemciliktir.
Alem Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Bir grupta yer alan canlıların tümü.
2. Durum, imkan, şart.
3. Başkaları.
4. Ortam veya çevre.
5. Eğlence.
6. Kendine has özellikler taşıyan şey.
7. Farklı davranışlar içinde bulunan kişi.
Alemci: Eğlenceye düşkün olan, eğlenmeyi seven ve bulduğu her fırsatta eğlenmeye çalışan kişi. Cami kubbesine ya da minaresine alem takan kimse. Alemcilik: Alemci olma durumu, eğlenceyi sevme durumu. Alemci tarafından yapılan iş.