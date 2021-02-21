ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplaması nasıl yapılır 2021?

ALES sınavı bugün 12.45'te tamamlandı. 81 ilde gerçekleştirilen ALES sınavı sonrasında gözler ise sonuçlara çevirildi. Adaylar ALES puan hesaplama ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES puan hesaplama ayrıntıları...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ALES sınavı, 21 Şubat Pazar günü yani bugün tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz olarak belli değil. Açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü