MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplaması nasıl yapılır 2021?
ABONE OL
21.02.2021 - 13:23 |

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplaması nasıl yapılır 2021?

ALES sonuçları ve puan hesaplaması ile ilgili ayrıntılar gündemde merak ediliyor. Bugün saat 10.15'te başlayan 2020-ALES/2 sınavı tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama detayları 2021...

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplaması nasıl yapılır 2021?

ALES sınavı bugün 12.45'te tamamlandı. 81 ilde gerçekleştirilen ALES sınavı sonrasında gözler ise sonuçlara çevirildi. Adaylar ALES puan hesaplama ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES puan hesaplama ayrıntıları...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ALES sınavı, 21 Şubat Pazar günü yani bugün tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz olarak belli değil. Açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak ALES puan hesaplaması nasıl yapılır 2021

    Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

    Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

    Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet