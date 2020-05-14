ALES başvuru tarihleri açıklandı! ALES/2 başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM takvimi

ÖSYM 2020 sınav takvimini güncelledi. Sınav başvuru tarihleri yenilendi. Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni başvuru tarihleri merak konusu oldu. Bu sınavlar arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) da yer alıyor. Peki ALES/2 başvuru tarihleri hangi günler? ALES/2 ne zaman uygulanacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/2 başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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