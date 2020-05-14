14.05.2020 - 11:37 |
ALES başvuru tarihleri açıklandı! ALES/2 başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. ALES/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi ve duyuruldu. ALES adayları ise başvuru tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman uygulanacak?
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncelledi. Sınav başvuru tarihleri yenilendi. Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni başvuru tarihleri merak konusu oldu. Bu sınavlar arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) da yer alıyor. Peki ALES/2 başvuru tarihleri hangi günler? ALES/2 ne zaman uygulanacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...
ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/2 başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan AVM'lerdeki kuyruklara isyan ettiSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Prof. Dr. Ahmet Demircan, alışveriş merkezlerinin (AVM) önlerinde oluşan kuyruklara ilişkin, "Buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı" dedi.