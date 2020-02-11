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11.02.2020 - 15:49 |

ALES başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2020 ilk sınavı için nefesler tutulmuş durumda... ALES 1 için heyecan gitgide artarken şu sıralar başvuru tarihleri gündem olmuş durumda... Peki başvurular ne zaman başlayacak?

ALES başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman?

 

ALES sınavı için geri sayım başladı. En önemli konu ise tabii ki başvuru tarihleri... Başvuru tairhleri için ise zaman daralırken net tarihler şimdiden aaştırılmaya başlandı. Peki, ALES başvuruları ve sınavı ne zaman?

2020 ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES başvuruları başladı mı ALES sınavı ne zaman

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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