ALES başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman?

ALES sınavı için geri sayım başladı. En önemli konu ise tabii ki başvuru tarihleri... Başvuru tairhleri için ise zaman daralırken net tarihler şimdiden aaştırılmaya başlandı. Peki, ALES başvuruları ve sınavı ne zaman?

2020 ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.



