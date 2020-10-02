ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES 2 sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ekranı



Bir ALES sınavı için heyecan gittikçe artmaya başladı. Büyük bir merakla beklenen ve ilki 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES'in, 2. sınavının başvuru tarihi, sınav günü ve sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin sorunun cevabı da belli oldu...

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 12 Ekim'e kadar sürecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.