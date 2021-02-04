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04.02.2021 - 12:19 |

ALES ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihi için geri sayım

ALES ne zaman yapılacak? 2020 yılın koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen ALES/2 için ÖSYM sınav tarihini belirlemişti. Peki, ALES sınav tarihi nedir? İşte 2020 ertelenen ALES tarihi ve 2021 yılında uygulanacak ALES tarihleri.

ALES ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihi için geri sayım

2020 ALES/2 ne zaman yapılacak? 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı sınavlar ertelenmişti. Ertelenen ALES/2 için geri sayım başladı. ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini duyurdu. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav tarihi ve 2021 ALES tarihleri.

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yılında covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 ALES tarihi de belli oldu. 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

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