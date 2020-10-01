ALES puanı kaç yıl geçerli? 2020 ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılıyor?

Akademik kariyer yapmak isteyenlerinde beklediği ALES başvuruları bugün başladı ve 12 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kılavuzu yayımlandı. Kılavuzu başvuru ücretlerin yatırılacağı bankalar yer aldı. Sınavın geçerlilik süresi merak konusu. Peki ALES kaç yıl geçerli?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ 2020?

ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli oluyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet

aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.