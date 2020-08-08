ALES sınav yerleri | 2020 ALES ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığı ile öğrenebiliyor.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak olan ALES 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES giriş yerleri ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulanıyor. Sınava girerken giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.

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