08.08.2020 - 15:32 |
ALES sınav yerleri | 2020 ALES ne zaman yapılacak?
ALES için geri sayım başladı. ÖSYM ALES sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM AİS aracılığıyla görüntülenebilen sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşmak mümkün. Peki 2020 ALES ne zaman yapılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığı ile öğrenebiliyor.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/1 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak olan ALES 150 dakika sürecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ALES giriş yerleri ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulanıyor. Sınava girerken giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.
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