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04.08.2020 - 11:41 |

ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos tarihinde uygulanacak. Sınava 12 kaldı ve sınav yerleri epey bir araştırılıyor. Şu dönem adayların en çok yönelttiği soru ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? şeklinde...

ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? ALES ne zaman?

ALES sınavı için geri sayım sürüyor. 16 Ağustos'ta binlerce kişi sınavda ter dökecek. Sınava girerken en önemli husus sınav giriş belgesi... Bu nedenle ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde... İşte ayrıntılar...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 6 Ağustos'ta... 

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