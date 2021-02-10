ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? Ertelenen ALES ne zaman?

ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınav 21 Şubat Pazar yapılacak. Uuzn bir bekleyişin ardından gerçekleşecek sınav öncesi sınav yerleri yoğun şekilde araştırılıyor. Şu sıralar sıklıkla sorulan soru "ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı?" şeklinde...

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den ALES sınav yerleri için tarih verilmezken sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 11 Şubat'a çevrilmiş durumda...