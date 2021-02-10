10.02.2021 - 14:29 |
ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? Ertelenen ALES ne zaman?
Ertelenen ALES/2 sınavı 21 Şubat'ta gerçekleşecek. Sınav öncesi binlerce kişi sınav giriş belgelerini merak ederek "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınav 21 Şubat Pazar yapılacak. Uuzn bir bekleyişin ardından gerçekleşecek sınav öncesi sınav yerleri yoğun şekilde araştırılıyor. Şu sıralar sıklıkla sorulan soru "ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı?" şeklinde...
ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM'den ALES sınav yerleri için tarih verilmezken sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 11 Şubat'a çevrilmiş durumda...
Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendiGüney Afrika’da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi. 2016 yılında tanışan çift, birbirlerini görür görmez aşık olduklarını ve aralarındaki yaş farkını önemsemeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.