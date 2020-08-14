14.08.2020 - 15:51 |
ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2020? ALES sınav giriş belgesi alma ekranı...
ALES sınavına kısa bir süre kaldı. Akademik kariyer yapmak isteyenler ALES sınavına girecekler. Sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. İşte 2020 ALES sınav giriş belgesi almak ekranı ve sınav günü ile ilgili detaylar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınav giriş belgeleri yayınlandı. ALES 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala adaylar sınav saatini araştırmaya başladılar. Peki ALES sınavı saat kaçta 2020?
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayabilecekler.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.ALES sınavı 10.15’te başlayacak. Aadaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.