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15.08.2020 - 13:58 |

ALES sınavı saat kaçta, sınav giriş beglesi nasıl alınır? ÖSYM HES kodu alma işlemi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yarın yapılacak. Sınav saati ile birlikte ALES sınav giriş belgesi yoğun bir şekilde aratılıyor. Öte yandan ÖSYM ALES sınavına girecek olan adaylar için HES kodu bilgisi alacak. Peki HES kodu nasıl alınır?

ALES sınavı saat kaçta, sınav giriş beglesi nasıl alınır? ÖSYM HES kodu alma işlemi...

ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınava saatler kala hem sınavın zamanı hem de sınav giriş belgeleri gündem oldu. Öte yandan ÖSYM sınava girecek adaylardan HES kodu bilgisi istedi bu nedenle 'HES Kodu nasıl alınır?' sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.

ALES SAAT KAÇTA, SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020-ALES/1 sınavı 16 Ağustos saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

HES KODU İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Sınavlarına Başvurularda Sağlık Bakanlığından Edinilen "HES Kodu"nun Kullanılması

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Heyelanda ölen kişinin çektiği son görüntüler ortaya çıktıTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca, Gökçeoba Mahallesi'nde çay bahçesinde meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kayda alan Muhammet Ali Öztel, o anları anlattı. Öztel, "Annemler bu bölgeye gelmişler, ben de onları buradan almaya geldim. Bölgeden tam geçerken büyük bir sesle buralar patladı. Büyük bir heyelan oldu. Annem korkudan bayılma tehlikesi yaşadı. Olay anını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştım. Ardından annemi sırtında taşıyıp buradan uzaklaştık. Saniyelik olay yaşadık. Bir anda tüm çay tarlaları gitti" dedi.
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