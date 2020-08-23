ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES sonuçları tarihi

Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALES oturumlarının ilki sona erdi. 16 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanan ALES/1 sınavının sonuçları bekleniyor. ÖSYM ALES/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

Sonuçlar ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.