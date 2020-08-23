23.08.2020 - 11:26 |
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES sonuçları tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları için büyük merak başladı. Bu yılın ilk ALES sınavına katılan adaylar, sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan ALES sonuçlarının tarihi belirlendi. İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan o tarih...
Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALES oturumlarının ilki sona erdi. 16 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanan ALES/1 sınavının sonuçları bekleniyor. ÖSYM ALES/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
Sonuçlar ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.