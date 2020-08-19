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19.08.2020 - 10:04 |

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

2020'nin ilk ALES'i geçen hafta sonu yapıldı. Soru ve cevaplar 17 Ağustos'ta yayımlanırken puan hesaplamaları da başladı. Öte yandan günler ilerledikçe ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları de sıklaşıyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES/1 16 Ağustos'ta gerçekleşti. Binlerce aday sınav biter bitmez soru ve cevaplara odaklanırken hemen ertesi gün ÖSYM soru ve cevapları adayların erişimine açtı. Sonuç hakkında fikir edinen adaylar net sonuç tarihi beklerken sıklıkla ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? sorusuna cevap arıyor.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru henüz yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılmıştı. Bu nedenle gözler 17 Ağustos'ta...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınavı 7 Eylül tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

 

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